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Дочь актрисы Ларисы Голубкиной рассказала о ее самочувствии после госпитализации

Актриса Мария Голубкина: Лариса Голубкина находится дома, а не в больнице

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Global Look Press

Актриса Мария Голубкина заявила «Газете.Ru», что ее мать, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина не госпитализирована, а находится дома. По ее словам, с самочувствием актрисы все в порядке.

«Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У нее уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику», — сказала Мария Голубкина.

О том, что в Москве госпитализировали народную актрису России и вдову Андрея Миронова Ларису Голубкину, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, 17 августа артистка попала в клинику с диагнозом энцефалопатия, а позднее врачи приняли решение перевести ее «в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для продолжения лечения».

Ранее актриса Елена Папанова попала в ДТП.

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