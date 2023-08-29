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Анна Нетребко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Оперная певица Анна Нетребко призналась, что приболела из-за активной работы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Оперная певица Анна Нетребко призналась, что активная работа отразилась на ее физическом здоровье, однако артистка уже чувствует себя лучше. Слова исполнительницы передает The Voice.

«Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили. Но я снова в строю», — заявила певица.

Нетребко добавила, что уже готовится к своим выступлениям, запланированным на сентябрь. Они пройдут 6 сентября в Вене и 9 сентября в Вероне.

18 августа стало известно, что концерт Анны Нетребко отменили в Праге. Отмену концерта связали с негативной реакцией в пражских политических кругах и напряженной атмосферой в стране. При этом организаторы не одобрили решение агентства, однако сочли его необходимым.

Накануне заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призывал организаторов отменить концерт Нетребко, объясняя свою позицию требованиями представителей посольства Украины.

В начале августа Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» $360 тыс. Она добивается такой компенсации за отмененные выступления.

Ранее Михаил Ширвиндт осудил Манучарова за беседы с «полоумными старушками».

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