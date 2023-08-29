Режиссер Бояков ответил на призыв Белого сорвать гастроли «Ленкома» в Израиле

Режиссер Эдуард Бояков в эфире Tsargrad.tv ответил на призыв покинувшего Россию актера Анатолия Белого сорвать гастроли театра «Ленком» в Израиле. Собеседник отметил, что данная ситуация вполне объяснима, поскольку уехавшим из страны артистам больше нечего сказать.

«Русская культура — это великая культура. И театральная культура — это великая культура. И в ситуации, когда уехавшим нечем ответить, им остается так визжать и кричать. Ну и пусть они этим занимаются, а мы будем спектакль делать и ездить на гастроли», — сказал Бояков.

Он добавил, что ситуацию с гастролями будут решать не отдельные лица, а государство. По его словам, билеты на спектакль «Ленкома» в Израиле активно раскупались.

Труппа «Ленкома» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, однако Белый назвал это кощунством, после этого продюсеру тура стали поступать угрозы. По словам директора театра Марка Варшавера, он не может рисковать жизнью ста человек, которые должны отправиться на гастроли, поэтому решил перенести даты поездки.

Ранее в Эстонии отменили большой сольный концерт комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).