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Светлана Немоляева прокомментировала слова «кормящей весь СССР» Вайкуле

Актриса Светлана Немоляева заявила, что ей смешно от слов Вайкуле и Калныньша

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Кинокомпания АЛЬЯНС

Актриса Светлана Немоляева заявила в беседе с aif.ru, что не считает слова актера Ивара Калныньша и певицы Лаймы Вайкуле о Советском Союзе правильными.

«Мне просто смешно! Сказать про то, что актеры кормят страну, — это неправильно. Страна кормит актеров, а актеров любят зрители, обожают», — считает Немоляева.

Народная артистка РСФСР отметила при этом, что и Вайкуле, и Каныньша любили в СССР.

«Но когда он сказал, что больше не будет сниматься в русских фильмах, один мой приятель, театральный актер, рассмеялся и сказал: «А он в каких-то еще снимался? В Голливуде?» Он снимался только в российских фильмах, больше нигде», — подчеркнула звезда.

В марте Калныньш ответил россиянам, укорившим его в отсутствии благодарности к стране, в которой он состоялся как профессионал. Он заявил, что ничего не должен СССР, а именно ему недоплатили. Вайкуле сказала, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

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