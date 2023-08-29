Новый роман Пелевина выйдет в России в 2023 году

Писатель Виктор Пелевин уже сдал рукопись издательству «Эксмо» для подготовки к публикации своего нового романа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Букмейте.

«Издательство «Эксмо» готовит к выходу новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны до конца 2023 года. Одновременно с печатной версией роман впервые будет доступен по подписке в электронном и аудиоформатах – в Букмейте», — заявили в пресс-службе издательства.

Название и подробности сюжета грядущего романа пока не разглашаются. Предыдущая книга Пелевина «KGBT+» вышла в России 29 сентября 2022 года, а недавно стало известно, что режиссер Виктор Гинзбург начал работать над адаптацией романа Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.».

«S.N.U.F.F.» — это десятый роман писателя, в котором мир ограничен двумя мирами — верхним и нижним. Дальний называется Уркаиной, там живут урки, которых иногда также называют орками. Наверху, в гигантском искусственном шаре, обосновались «люди», столица их мира называется Бизантиум (Big Byz).

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