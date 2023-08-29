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Никита Волков не хочет копировать игру Керема Бюрсина из «Постучись в мою дверь»

Актер Никита Волков признался, что сыграет Серкана Болата без опоры на оригинал

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Алексей Колпаков/ТНТ

Актер и исполнитель главной роли в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Никита Волков в беседе с «Пятым каналом» заверил, что не намерен копировать игру своего коллеги Керема Бюрсина из оригинального проекта.

«Это все-таки адаптация. Это как написанные эти герои будут выглядеть в России, в нашей стране. Не где-то там в Турции. Играть, условно, турецкий менталитет, мне кажется, ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит», — пояснил Волков.

Артист считает, что его персонаж — закрытый человек, который прячет свой характер за высоким положением в обществе и деньгами. Исполнительница женской главной роли Лиана Гриба же назвала героя Волкова «гулякой» и «хозяином жизни». Однако эти черты характера, считает актриса, — лишь обстоятельства жизни главного героя, на которых не стоит делать акцент.

Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Режиссер картины — Всеволод Аравин. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.

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