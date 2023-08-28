Концерт группы «Звери» перенесли за четыре дня до выступления

Группа «Звери» сообщила во «ВКонтакте» о переносе концерта в Санкт-Петербурге.

Выступление должно было состояться 1 сентября, однако пройдет 15 декабря на футбольном стадионе Газпром Арена. Причины переноса неизвестны.

«Если, по какой-то причине вы не сможете посетить мероприятие в новую дату, то мы готовы вернуть Вам полную стоимость билета. Огромная просьба, отнестись с пониманием к возможной задержке при возврате денежных средств», — отметили представители группы.

В июне отменили выступление группы «Звери» на бесплатном концерте в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Концерт должен был пройти 16 июня.

До этого депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление «Зверей». По его словам, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине. Однако 22 августа Рома Зверь отправился в горячую точку, чтобы спеть перед российскими солдатами.

Ранее Ксения Собчак поддержала группу «Звери» на фоне отмены их концертов в России.