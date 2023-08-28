В Царском Селе состоялся первый Петровский бал

В Санкт-Петербурге состоялся первый Петровский бал. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы мероприятия.

Событие прошло в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе 25 августа 2023 года. Оно создано по модели Дрезденского оперного бала для возрождения знаменитых Петровских ассамблей как значимой части российского культурного кода, заложенного Петром I.

Ведущими вечера стали Оксана Федорова и художественный руководитель Петровского бала, президент Дрезденского оперного бала — Ханс-Йоахим Фрай.

«В XVIII и XIX веках Санкт-Петербург был центром бальной культуры. Франция и Австрия с восхищением наблюдали за этой прекрасной традицией, занимавшей центральное место в царской России. Организовывая Петровский бал, мы хотим возродить ее и обучить молодежь танцам в соответствии с протоколом этого важного мероприятия, посвященного культурному и социальному наследию», — заявил Ханс-Йоахим Фрай.

Цель мероприятия — приобщить гостей к историческим традициям, в частности бальным танцам, протоколу и этикету. Посетители могли послушать живую музыку, сходить на экскурсию и выставку от Российского военно-исторического общества об эпохе Петровских ассамблей.

На вечере выступили артисты Ильдар Абдразаков, Рамиз Усманов, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Елена Безгодкова, Павел Милюков, симфонический оркестр «Северная симфония», а также немецкая диско-группа Dschinghis Khan. Последние исполнили свой хит Moskau в париках и костюмах, стилизованных под наряды XVIII века.

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