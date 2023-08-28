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«Бабке все можно»: певица Слава о своей новой роли в семье

Певица Слава заявила, что роль бабушки оправдывает все ее ужасные действия

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава рассказала в программе «Шоу Воли», что «шикарно» себя чувствует в роли бабушки.

По словам Славы, новая роль в ее жизни оправдывает все ее «ужасные действия». Артистка намекнула на скандальные видеообращения в социальных сетях и судебные разбирательства с хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Бабке все можно. То есть у меня сейчас такой высокий социальный статус. Я была мамой два раза. Кстати, может, я еще два раза стану мамой. Почему нет?» — поделилась звезда.

Слава напомнила, что после рождения внука взяла на два месяца выходные от гастролей и выступлений. В тот период ее дочь Александра Морозова вместе с мужем Андреем Дедовым и ребенком переехали к артистке на дачу.

«Я вот у них забрала малыша. Я на втором этаже живу, они (дочь и ее муж) – на первом. И я с ним (внуком) все ночи и дни проводила с таким огромным удовольствием. Но потом они уже освоились», — рассказала певица.

Слава отметила, что ее дочь быстро привыкла к материнству.

«Она вообще молодец. Она сразу стала такой настоящей, классной мамой. У нас вообще очень добрая семья. Не смотрите на Instagram» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — пошутила артистка.

Ранее певица Слава назвала причину расставания с мужем.

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