Россияне прошли голосовой тренинг и попали в книгу рекордов

Тренер по голосу и речи Седа Каспарова установила рекорд России. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители тренера.

26 августа Каспарова провела масштабную тренировку по голосу «Сила голоса» на площадке «Останкино FEST». В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Событие вошло в Книгу рекордов страны как «Самая массовая тренировка голоса в России».

Все участники получили сертификаты о прохождении тренинга и могли провести время на afterparty с живой музыкой и танцами.

Седа Каспарова является спикером TEDx, Skolkovo и Synergy Woman Forum, а также корпоративным тренером «Мегафон», «РЖД», «Тинькофф Банк», X5 Retail Group, «Ростелеком», Mastercard, Ernst & Young, и «Росбанк».

Гости фестиваля выполняли упражнения на проработку дыхания, а также на развитие навыков самопрезентации. Кроме того, все желающие могли обменяться полезными контактами и завести новые знакомства. На площадка были размещены тематические зоны, где посетители могли проверить себя и силу собственного голоса.

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