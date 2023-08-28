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Юлия Меньшова вспомнила, как била кулаком о стол при сыне

Актриса Меньшова рассказала, как чуть не сломала руку в споре с сыном

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова призналась в YouTube-шоу «Сама Меньшова», что сильно повздорила с сыном Андреем Гординым из-за образования.

По словам Меньшовой, после окончания школы сын не хотел получать высшее образование и собирался снимать кино в YouTube. Актриса была категорически против этой идеи. Телеведущая вспомнила, что единственный раз в своей жизни «кричала до хрипоты» во время спора с Гординым.

«Я почти сломала себе руку, потому что била кулаком о стол, доказывая. Я говорила ему следующий текст: «Окей, я приму твой выбор. Но тогда все, лафа закончилась. Тогда ты вступил во взрослую жизнь прямо сейчас», — рассказала звезда.

Меньшова призналась, что поставила сына перед очень «жестким выбором» и «выламывала ему руки», вынуждая поступить в институт. В итоге Гордин сделал так, как хотела его мать. Однако, по словам актрисы, сын испытывал к ней «ненависть» в этот момент.

У Меньшовой двое детей от актера Игоря Гордина. Первенец артистки Андрей родился в 1997 году. В 2003-м у звезды появилась на свет дочь Таисия.

Ранее Юлия Меньшова поддержала Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли.

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