В Эстонии отменили концерт Галкина

Большой сольный концерт комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) отменили в Эстонии. Об этом сообщили представители концертного зала Алексела на своем сайте.

Причина отмены неизвестна. Выступление должно было пройти 15 сентября 2023 года в Таллине. Организаторы предложили покупателям поменять билеты на два других мероприятия — выступление группы «Сплин», которое пройдет 28 июля, или концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, запланированного на 2 декабря. Если ни один из предложенных вариантов не подошел, то можно сдать билеты обратно.

«Средства будут возвращаться по мере поступления средств от организатора и в порядке очереди поступивших заявлений на возврат. <…> Благодарим Вас и приносим извинения за предоставленные неудобства!» — сообщили представители концертного зала.

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин покинул страну. В сентябре 2022 года артиста включили в список физических лиц — иноагентов. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

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