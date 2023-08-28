По сериалу «Пищеблок 2» вышла книга

Книга по мотивам второго сезона сериала «Пищеблок» вышла на платформе «Букмейт». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители «Кинопоиска».

Книга выпущена в электронном и аудиоформате. В нее вошли новые персонажи и сцены, не вошедшие в сериал. Также в ней прописано больше фактов о вампирах, а также еще глубже показаны переживания и чувства главных героев.

Произведение по сценарию второго сезона написала Анна Пронина. Аудиокнигу прочитал актер Дмитрий Ендальцев, который ранее озвучил «Пищеблок» Алексея Иванова.

«Я специально не стал читать книгу заранее. Каждый раз, выходя из студии после смены, мы с моим звукорежиссером ждали следующего дня, чтобы узнать, что будет дальше. Результат превзошел мои ожидания», — рассказал Ендальцев.

В втором сезоне «Пищеблока» главный герой Валерка Лагунов пытается адаптироваться к тому, что стал вампиром. Мальчик продолжает ходить в школу, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из пионерлагеря «Буревестник». В один день в класс приходит загадочная новенькая, которая начинает подозревать, что с Лагунов что-то скрывает. Параллельно в город приезжает неизвестный могущественный упырь.

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