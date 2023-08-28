Певец Элтон Джон госпитализирован в Монако с легкими травмами после падения. Об этом сообщает французская газета Nice Matin со ссылкой на источники.

Сообщается, что мужчина упал в своей вилле в Мон-Бороне в Ницце.

На данный момент исполнителю 76 лет. Во время отдыха на Лазурном берегу он посетил ресторан Nespo и джазовый фестиваль в Ницце. Там он также встретился с Кевином Спейси.

До этого певец Элтон Джон провел вечеринку на яхте за 2,5 миллиарда рублей. Певец пригласил на праздник таких известных звезд, как Дэвид Ферниш, Аарон Тейлор-Джонсон, Сюзанна Константин и Дэвид Уоллиамс. Гости наслаждались солнцем Сен-Тропе и получали первоклассное обслуживание от команды яхты.

Элтон Джон побил мировой рекорд во время своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road Tour. По состоянию на 14 июня за еще незавершенный мировой тур певец уже заработал $887 миллионов. Элтон Джон сместил с первого места в рейтинге Эда Ширана, который во время своего тура The Divide Tour в 2019 году заработал $776 миллионов. По прогнозам СМИ, выручка Элтона Джона за последний тур может превысить $1 миллиарда после окончания последнего концерта в рамках гастролей.

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