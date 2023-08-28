Иосиф Пригожин похвастался первыми шагами своего внука

Продюсер Иосиф Пригожин показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, как внук от его дочери Данаи сделал первые шаги.

«Хорошая новость с утра. Внучок уже пошел», — обрадовался Пригожин.

Фанаты продюсера в комментариях разделились на два лагеря: одни умилялись первым шагам малыша и поздравляли Пригожина, другие же не упустили случая пошутить про связь музыкального продюсера с ЧВК «Вагнер».

«Шойгу, Герасимов, где подгузники?»; «Это действительно хорошая новость, теперь сам дойдет до Москвы»; «Хорошенький пупс»; «Ой, ну до чего славный малыш! А смех просто восторг! Счастья ему и светлой дороги», — написали поклонники.

Иосиф Пригожин женился на певице Валерии в 2004 году. До брака с певицей продюсер был женат на Елене Соколовой. От этого союза у Пригожина двое детей: сын Дмитрий (1989 года) и дочь Даная (1997 года). В 2022 году Иосиф Пригожин стал дедушкой — у его дочери родился сын Даниэль.

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