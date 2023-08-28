Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступил в «Сириусе»

В Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи прошли концерты заслуженного коллектива России — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщила пресс-служба компании «Роснефть», которая является организатором выступлений.

«Роснефть» активно поддерживает концертную деятельность старейшего симфонического оркестра страны c 2015 года. Благодаря спонсорской поддержке компании филармония организует масштабные культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.

Коллектив знаменитой Санкт-Петербургской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева своим выступлением завершил программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус».

Гости смогли насладиться произведениями Чайковского, Брамса и Рахманинова – композитора, под знаком 150-летия которого проходит 2023 год.

Солистом выступил лауреат XVII международного конкурса Чайковского, петербургский пианист Илья Папоян.

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» впервые состоялся в прошлом году. Цель проекта — познакомить гостей с лучшими образцами классического искусства.