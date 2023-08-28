Певица Алсу объяснила, почему отказалась от музыкальной карьеры после брака

Певица Алсу в интервью журналу Bonjour призналась, что перестала так активно заниматься музыкой из-за появления семьи и детей.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась… Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им», — заверила Алсу.

Звезда уточнила, что уже в возрасте 20 лет была уверена, что ее музыкальная карьера отойдет на второй план, когда у нее появится муж и семья. Для Алсу семейная идиллия была всегда в большем приоритете, нежели слава и популярность. После свадьбы исполнительница продолжала участвовать съемках, но об активных гастролях не могло идти и речи.

«На мой взгляд, постоянные разъезды несовместимы с ролью матери и жены», — пояснила Алсу.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

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