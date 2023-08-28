Певица Слава назвала причину расставания с мужем Анатолием Данилицким. Артистка откровенно поговорила о разрыве во время программы «Шоу Воли» на ТНТ.

Артистка заявила, что в предыдущий раз к расставанию привели обоюдные измены.

«Первая причина — я нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру. Это было лет 12 назад», — рассказала она ведущему шоу Павлу Воле.

Полгода назад причиной расставания также стало общение с противоположным полом — Данилицкого заметили в клубе с женщинами.

«Сейчас у меня было очень много работы, а у него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю… Давай домой обратно», — размышляет звезда.

Сейчас, по словам Славы, у них с мужем «любовь до гроба, дураки оба».

В декабре 2022 года Слава рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. В июле Данилицкий снова сделал ей предложение.

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