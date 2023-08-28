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Безрукова встретили казачьими песнями в Челябинской области

Актер Безруков приехал в Челябинскую область на съемки сериала «Плевако»

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Администрация города Троицка Челябинской области/VK

Актер Сергей Безруков приехал в город Троицк Челябинской области, чтобы снимать сериал об адвокате Федоре Плевако. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Снимаем несколько сцен для нашего сериала «Плевако». Федор Никифорович родом из Троицка. Получается, прибыл на Родину своего героя. Встретили нас тут, как полагается, хлебом-солью, с казачьими песнями», — рассказал он.

Как уточнили в администрации Троицка, перед съемками Безрукову показали местный краеведческий музей, центральную площадь, дом, в котором родился оратор, усадьбу купца Осипова, пассаж братьев Яушевых, Свято-Троицкий собор и сквер у памятника И.И. Неплюеву.

Действие сериала Анны Матисон «Плевако» происходит в 1880 году. По сюжету 38-летний адвокат находится на пике популярности, у него есть семья, успешная контора, налажен быт. Привычный уклад жизни Плевако начинает рушиться, когда он берется за дело Прасковьи Качки, устроившей расправу над бывшим любовником. Безруков играет в картине главную роль.

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