Безрукова встретили казачьими песнями в Челябинской области

Актер Сергей Безруков приехал в город Троицк Челябинской области, чтобы снимать сериал об адвокате Федоре Плевако. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Снимаем несколько сцен для нашего сериала «Плевако». Федор Никифорович родом из Троицка. Получается, прибыл на Родину своего героя. Встретили нас тут, как полагается, хлебом-солью, с казачьими песнями», — рассказал он.

Как уточнили в администрации Троицка, перед съемками Безрукову показали местный краеведческий музей, центральную площадь, дом, в котором родился оратор, усадьбу купца Осипова, пассаж братьев Яушевых, Свято-Троицкий собор и сквер у памятника И.И. Неплюеву.

Действие сериала Анны Матисон «Плевако» происходит в 1880 году. По сюжету 38-летний адвокат находится на пике популярности, у него есть семья, успешная контора, налажен быт. Привычный уклад жизни Плевако начинает рушиться, когда он берется за дело Прасковьи Качки, устроившей расправу над бывшим любовником. Безруков играет в картине главную роль.

Ранее посетители концертов Бейонсе остались недовольны серебряным дресс-кодом.