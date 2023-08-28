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«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова споют на Дне города в Челябинске

Певица Караулова и группа «Дискотека авария» выступят на Дне города в Челябинске

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Челябинск отпразднует 287-летие масштабными мероприятиями, рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Его цитирует ГТРК «Южный Урал».

Всего запланировано 70 событий, основные мероприятия запланированы на 9 и 10 сентября.

«Главный концерт состоится на площади у Торгового центра. Начнется праздник с выступления Государственного симфонического оркестра с ведущими солистами Мариинского и Большого театров. Хедлайнерами станут Юлианна Караулова и группа «Дискотека Авария», — уточнил Авдеев.

В тот же день в Арт-сквере на набережной реки Миасс развернется фестиваль электронной музыки, гостями которого станут Dj Саймон и Dj Леонид Руденко, пройдет концерт у ледовой арены «Трактор» — выступят Ramil' и L'One.

Кроме того, в рамках Дня города Челябинска запланированы XVI Челябинский марафон, общественно-политический вернисаж в парке имени Ю. А. Гагарина, военно-исторический фестиваль «Уральский герой», фестиваль «Челябинск читающий», международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».

Ранее Николай Басков пообещал спеть на башкирском.

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