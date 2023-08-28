Коллега Майли Сайрус по «Ханне Монтане» арестован за кражу и пьянство

Актер Митчел Муссо, бывший коллега певицы Майли Сайрус по сериалу «Ханна Монтана», арестован в американском штате Техас. Об этом сообщает TMZ.

Полицейских вызвали администраторы отеля, в котором останавливался Муссо. По их словам, Муссо вел себя агрессивно и украл чипсы в местном магазине.

Когда сотрудники попросили оплатить продукты, Муссо начал нецензурно ругаться и ушел.

Прибывшие на место полицейские заключили, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Кроме того, выяснилось, что он не оплатил несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кроме кражи и нахождения в состоянии алкогольного опьянения на публике, ему предъявили отсутствие водительских прав.

Актера выпустили под залог в $1 тыс.

Митчел Муссо сыграл несколько ролей в сериалах Disney с середины 2000-х по середину 2010-х. Кроме «Ханны Монтаны», он появлялся в сериалах «Финеас и Ферб», «Два короля», реалити «Звездные шалости».

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