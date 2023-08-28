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Несовершеннолетняя потеряла сознание перед концертом Pharaoh

Mash: 15-летнюю девушку вынесли без сознания из курилки перед концертом Pharaoh

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@pharaoh._1996/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Перед концертом рэпера Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) в клубе A2 в Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девушка потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на рассказ очевидцев.

Гости концерта рассказали, что 15-летняя девушка потеряла сознание в курилке заведения во время разогрева концерта. Ее вынесли на улицу друзья, которые вызвали для несовершеннолетней скорую помощь. Разогрев концерта не останавливали.

В беседе с журналистами организаторы уточнили, что у площадки во время концерта дежурили охрана и медики, к которым никто не обращался.

Накануне вокалист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс признался, что был разочарован реакцией грузинской публики на выход на сцену барабанщика из России.

По словам артиста, он вместе с коллегами стремится проводить концерты, которые могли бы способствовать объединению людей. Но во время выступления в Батуми его фразу «все люди братья» расценили как поддержку спецоперации на Украине.

Ранее Алсу объяснила, почему больше не гастролирует.

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