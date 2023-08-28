Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат в августе

По информации, опубликованной в Telegram-канале певца Юрия Шатунова, на неделю с 30 августа по 6 сентября будет ограничен доступ к его могиле для проведения работ по установке памятника. Вдова музыканта, Светлана, сообщила об этом.

«С 30 августа по 6 сентября на могиле Юрия Шатунова будут проводиться монтажно-строительные работы по установке памятника. Просим воздержаться от посещения кладбища в эти дни и не мешать проведению работ», — говорится в сообщении.

По словам Светланы Шатуновой, торжественная церемония открытия памятника Юрию Шатунову на его могиле состоится 6 сентября в 10:00 утра. В этот день исполнителю могло бы исполниться 50 лет.

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