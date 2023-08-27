Алсу объяснила, почему больше не гастролирует

Певица Алсу опровергла в интервью с журналом Bonjour, что муж запретил ей выступать в турах.

Алсу объяснила, что сама отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Артистка отметила, что семья у нее в приоритете, и она не планирует заниматься музыкой «в ущерб» родным.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Потом дети повзрослели, я стала активнее участвовать в разных мероприятиях, но к масштабным гастролям так и не вернулась», — поделилась звезда.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь – Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

«С головой уйти в семью было полностью моим решением. Когда мы встретились с Яном, я уже успела прожить шесть-семь очень насыщенных творческих лет, насладиться ими, сбылись мои мечты. Я построила карьеру, вкусила успеха, поездила на гастроли и поучаствовала в разных съемках. Мне было всего 21, или 22, но я уже знала, что, если встречу того самого человека, готова буду выйти замуж и строить семью», — отметила певица.

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