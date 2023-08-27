Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алсу объяснила, почему больше не гастролирует

Певица Алсу отказалась от гастролей ради семьи

close
100%
Russian Look/Global Look Press

Певица Алсу опровергла в интервью с журналом Bonjour, что муж запретил ей выступать в турах.

Алсу объяснила, что сама отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Артистка отметила, что семья у нее в приоритете, и она не планирует заниматься музыкой «в ущерб» родным.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Потом дети повзрослели, я стала активнее участвовать в разных мероприятиях, но к масштабным гастролям так и не вернулась», — поделилась звезда.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь – Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

«С головой уйти в семью было полностью моим решением. Когда мы встретились с Яном, я уже успела прожить шесть-семь очень насыщенных творческих лет, насладиться ими, сбылись мои мечты. Я построила карьеру, вкусила успеха, поездила на гастроли и поучаствовала в разных съемках. Мне было всего 21, или 22, но я уже знала, что, если встречу того самого человека, готова буду выйти замуж и строить семью», — отметила певица.

Ранее звезда «Чебурашки» объяснила, почему долго скрывала беременность.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях