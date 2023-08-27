Янина Студилина рассказала о характере дочери

Актриса Янина Студилина призналась в беседе с teleprogramma.pro, что ее дочь Анна растет очень активным ребенком.

Студилина заявила, что у дочери столько же энергии как в трех мальчиках. Она назвала девочку свободолюбивой и своенравной.

«Ей все интересно исследовать, куда-то залезть, посмотреть, бегать, прыгать. Неинтересно сидеть на месте - постоянно нужно познавать этот мир», — поделилась звезда.

Студилина отметила, что не собирается «ломать» такой характер у Анны. Шестилетняя дочь артистки занимается большим теннисом. Актриса поддерживает девочку в ее начинаниях и дает возможность выбора.

«Вот нравится Ане рисовать — веду на рисование. Захотелось прийти в театральную студию — поддержу. Главное, тут не перегибать и не перегружать ребенка. Мы сильно спешим. Все теперь стараются скорее научить ребенка считать, читать и писать. А я думаю, что всему свое время. Очень важно дать свободу детям, чтобы у них было время на приключения», — рассказала артистка.

Студилина воспитывает дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом)-младшего. Артистка развелась с мужем из-за его нежелания жить в России.

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