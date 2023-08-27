Назначена дата прощания с Адырхаевой в Большом театре

В Большом театре 30 августа состоится прощание с балериной Светланой Адырхаевой. Об этом пишет ТАСС.

27 августа балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 году в североосетинском селе Хумалаг.

В 1946 году она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище. После выпуска в 1955 году артистка была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, а через года начала работу Одесском театре оперы и балета, где танцевала до 1960 года. После успеха в Одессе, балерина почти 30 лет была солисткой Большого театра — с 1960 по 1988 год.

В 2001 году женщина вернулась в Большой театр уже в качестве педагога-репетитора. С 2013 года она входила в состав Художественного совета балетной труппы Большого театра. В 1984 году актриса балета получила звание Народной артистки СССР.

Отмечали особенную убедительность ее исполнения ролей с восточным колоритом. Ее самыми знаменитыми партиями стали Никия из «Баядерки» Людвига Минкуса и Принцессы Будур из балета «Аладдин и волшебная лампа» на музыку Бориса Савельева.

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