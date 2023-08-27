Восьмилетняя звезда «Чебурашки» поделилась впечатлениями от съемок с Гармашем

Актер Илья Кондратенко признался в шоу «Секрет на миллион», что ему очень хорошо работалось с артистом Сергеем Гармашем на съемках «Чебурашки».

Кондратенко отметил, что Гармаш показался ему закрытым человеком. Артист не давал автографы и не разрешал с собой фотографироваться. Восьмилетний актер считает, что его 64-летний коллега не любит лишнего внимания.

Кондратенко отметил, что у него сложилось противоположное впечатление от артиста Федора Добронравова.

«Он мне рассказывал про своих внучек», — вспомнил актер.

Кондратенко сыграл в фильме «Чебурашка» Гришу — внука главного героя Гены (Сергей Гармаш). Мальчик признался, что отказывался сниматься и «кого-то изображать», пока его не покормят. Также во время съемок восьмилетний актер заболел ротавирусной инфекцией.

«Режиссер добывал для меня лекарства. <…> Рвет и не только. Плохо очень. Помогло (лекарство) чуть-чуть — до конца съемочной смены», — поделился Кондратенко.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами.

Ранее Гармаш рассказал о короткометражном фильме о Чебурашке.