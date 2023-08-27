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Певица Юлия Ковальчук рассказала о близости с мужем после рождения ребенка

Певица Ковальчук призналась, что рождение ребенка изменило ее брак

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Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Юлия Ковальчук призналась в беседе с журналом Bonjour, что рождение ребенка заставило переосмыслить всю жизнь, а также сблизило ее с мужем Алексеем Чумаковым.

По словам звезд, она взглянула на мир по-другому и почувствовала, что уже не принадлежит только одной себе.

«При этом ты испытываешь невероятное счастье. И близость между супругами переходит на какой-то космический, духовный уровень», — подчеркнула артистка.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году спустя пять лет отношений, а 12 октября 2017 года у пары родилась дочь Амелия. Супруги по-прежнему не показывают фото ребенка в соцсетях, несмотря на многочисленные просьбы поклонников.

Накануне Ковальчук признавалась, что не любит распространяться о личной жизни в соцсетях. Она заявила, что понимает интерес поклонников ко всему интимному, но для них с Чумаковым важно, чтобы личная жизнь была максимально закрытой.

«И все, что мы пережили за совместные 15 лет, останется только между нами», — заверила исполнительница.

Ранее певец SHAMAN поблагодарил супругу за поддержку в трудные времена.

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