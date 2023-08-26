Дени Вильнев рассказал об отличиях сиквела «Дюны» от оригинального фильма

Режиссер Дени Вильнев в беседе с журналом Empire заявил, что вторая часть «Дюны» будет более эмоциональной.

«Первый фильм был более созерцательным — молодой человек открывал для себя мир. Здесь мы имеем дело с фильмом о войне. В основе лежит история любви между Полом и Чани. То, как Пол завоюет ее доверие, как она откроет ему свое сердце и как они найдут способ освободить мир Чани от власти Харконненов. Это более эмоциональный фильм», — пояснил Вильнев.

«Дюна 2» является экранизацией второй части литературной франшизы писателя Фрэнка Герберта. Известно, что в сценарии будет уделено больше внимания героине Чани в исполнении Зендеи. Также к актерскому касту ленты присоединились Остин Батлер, Флоренс Пью и Леа Сейду, которых не было в первом фильме.

Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела «Дюны», который получил название «Дюна: Сестричество». Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.

Ранее Клава Кока рассказала, как проводит время с новым бойфрендом.