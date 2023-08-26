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Элис Купер предложил снять кино с разведенными Деппом и Херд

Рокер Элис Купер: актеры Депп и Херд после развода могут сыграть в «Войне роз»

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Global Look Press

Рокер Элис Купер предложил снять ремейк трагикомедии «Война роз» с его коллегой по группе Hollywood Vampires, актером Джонни Деппом, и экс-супругой Деппа Эмбер Херд в главных ролях. Беседу Купера с Vulture цитирует Deadline.

По словам Купера, он не следил за громким разводом приятеля, сопровождавшимся судами.

«Это было так раздуто, так по-голливудски. Я знал, что Джонни выиграет, ну многие ли судятся с бывшими? Не бывает такого. Я просто выключил телек и сказал: я знаю, Джонни выстоит в этом шторме и когда выйдет на сцену, останется нашим гитаристом», — сказал Купер.

Купер в шутку предложил Деппу и Херд сняться в ремейке фильма 1989 года «Война роз».

«Кто не пойдет на это в кино? Я пойду! Еще лучше будет, если их адвокатов сыграют Брэд Питт и Анджелина Джоли. Все, что нужно — это по-настоящему веселый режиссер, и они взорвут прокат», — уверен Купер.

В главных ролях в оригинальной «Войне роз» («Война Роузов») снялись Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер. В центре сюжета — пара в процессе развода, которая доходит до абсурда в стремлении уничтожить совместно нажитое имущество и друг друга.

Судебное разбирательство между бывшими супругами завершилось в июне 2022 года. Депп, обвинявший экс-супругу в клевете, выиграл дело. Суд актеров широко освещался в СМИ, а заседания транслировались онлайн в прямом эфире, включая соцсети. Многие моменты этого суда легли в основу популярных мемов.

Мини-сериал «Депп против Херд» вышел на Netflix 16 августа 2023 года.

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