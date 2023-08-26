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Шварценеггер может сняться в приквеле «Хищника»

Режиссер Трахтенберг допустил съемки в приквеле «Хищника» актера Шварценеггера

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KPA/Global Look Press

Режиссер боевика «Добыча» Дэн Трахтенберг допустил появление Арнольда Шварценеггера в «Добыче-2» — новом сиквеле культового «Хищника», который еще официально не анонсирован. Об этом сообщает Variety.

По словам Трахтенберга, он бы хотел поработать со Шварценеггером.

«Я не знаю, как делать какие-то вещи, но я учусь. Знаю, что были попытки привлечь Арнольда к съемкам «Хищников» (2010). Скажу так: время таких парней еще не ушло, они все еще с нами, разве не здорово бы было?» — рассуждает он.

События в фильме «Добыча», вышедшем в 2022 году, разворачиваются за некоторое время до событий оригинального «Хищника», вышедшего в 1987 году.

Шварценеггер сыграл одного из военных, охотящихся в джунглях Центральной Америки за невероятно сильным инопланетным существом, уничтожающим землян.

В июле актер восхитился реалистичностью фильма «Терминатор». Шварценеггер похвалил сценариста и режиссера франшизы Джеймса Кэмерона и заявил, что будущее искусственного интеллекта, показанное в фильмах, «стало реальностью».

Ранее литовский дирижер выступил против запрета на исполнение музыки российских композиторов.

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