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Сценарист «Андора» обругал голливудских боссов и обвинил их в жадности

Сценарист Тони Гилрой: главы киностудий не разбираются в проблемах забастовки

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Ian Gavan/Global Look Press

Сценарист и продюсер сериала «Звездные войны: Андор» Тони Гилрой пожаловался, что главы крупных киностудий Голливуда не представляют, как разбираться с продолжающейся забастовкой актеров и сценаристов. Об этом пишет The Wrap.

«У нас есть одна проблема: они вообще не разбираются в ситуации. Они не знают, какого черта они делают», — возмутился Гилрой.

Выступая перед пикетчиками, сценарист отметил, что за свою карьеру пережил не одну забастовку, но сейчас, по его мнению, профсоюзы сильно отличаются от того, какими они были раньше. Гилрой считает, что такие руководители киностудий, как Боб Айгер из Disney, Тед Сарандос из Netflix, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав — это «группа людей, которые никогда раньше не имели дело с подобными проблемами». Автор убежден, что крупных голливудских боссов не связывает ничего, кроме жадности.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.

Ранее Билан ответил на критику своего многомиллионного гонорара за детский концерт.

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