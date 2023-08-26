В Калининграде стартовал фестиваль классической музыки под открытым небом

В Калининграде стартовал седьмой фестиваль классической музыки под открытым небом «Территория мира — территория музыки». Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль у стен исторического Кафедрального собора открылся концертной программой Российского национального оркестра с участием скрипача Вадима Репина.

Как рассказала Яна Лутченко, пресс-секретарь собора, выступающего вместе с Росконцертом организатором фестиваля, Репин исполнил Первый концерт немецкого композитора Макса Бруха и рапсодию французского музыканта Мориса Равеля «Цыганка».

Репин выступал в Калининграде впервые, сюда он привез скрипку мастера Антонио Страдивари, изготовленную в 1733 году.

«Фестиваль нынешнего года примечателен уже тем, что он повторяет свой уникальный формат: в нем участвуют звезды академической музыки, лучшие коллективы Российской Федерации и люди с мировыми именами», — рассказала идеолог проекта, художественный руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева.

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