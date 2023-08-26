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Режиссер Богуславский рассказал, как снимает поцелуи в кино

Режиссер Богуславский признался, что заставляет актеров целоваться дольше нужного

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Pexels

Кинодеятели в беседе с РИА Новости рассказали, как снимают сцены поцелуев.

По словам режиссера фильма «Сквозь время» Александра Богуславского, дубль поцелуя может длиться дольше, чем отрывок, который в итоге попадет в кино.

«Я достаточно хладнокровно отношусь к поцелуям на съемочной площадке и заставляю актеров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше все идет как по маслу», — заявил он.

Киселев отметил, что иногда актеры выражают недовольство из-за того, что им придется целоваться с неприятным партнером по съемочной площадке.

«Подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнером по фильму, но прямых отказов не было. Это же сценарий, все на него соглашались. Если мне актриса нравится, то я прошу актера делать это без языка», — сказал режиссер.

Всего на сцену с поцелуем может потребоваться до 20 дублей, уточнил актер сериалов «Разрешите обратиться», «Жена олигарха» и «Райцентр» Даня Киселев.

«В среднем идет пять кадров на сцену и на каждый — по два-четыре дубля», — подсчитал Киселев.

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