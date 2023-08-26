Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гитаристу Duran Duran пришлось спать одному ради лечения от рака

Гитарист Duran Duran Энди Тейлор рассказал о лечении от рака простаты

close
100%
imago-images.de/Global Look Press

Гитарист группы Duran Duran Энди Тейлор рассказал о лечении от рака простаты. Об онкологическом диагнозе он побеседовал с Times.

По словам Тейлора, рак простаты четвертой стадии у него нашли в 2018 году, но сейчас после лечения болезнь не проявляется.

«Мне назначали паллиативное лечение, заботу при окончании жизни. Но теперь все иначе, симптомов нет», — сказал он.

Тейлор уточнил, что его лечили по новой методике уэльского ученого Кристофера Эванса, которого музыкант называет «раковым Илоном Маском». Для лечения Тейлору даже пришлось спать одному, потому что после радиотерапии он остается радиоактивным в течение двух недель.

Накануне 57-летний радиоведущий Крис Эванс заявил, что ему диагностировали рак кожи. По словам Эванса, рак удалось обнаружить на ранней стадии, и он должен эффективно поддаться лечению.

Ранее молодая певица бросила актера Билла Мюррея.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях