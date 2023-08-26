Гитаристу Duran Duran пришлось спать одному ради лечения от рака

Гитарист группы Duran Duran Энди Тейлор рассказал о лечении от рака простаты. Об онкологическом диагнозе он побеседовал с Times.

По словам Тейлора, рак простаты четвертой стадии у него нашли в 2018 году, но сейчас после лечения болезнь не проявляется.

«Мне назначали паллиативное лечение, заботу при окончании жизни. Но теперь все иначе, симптомов нет», — сказал он.

Тейлор уточнил, что его лечили по новой методике уэльского ученого Кристофера Эванса, которого музыкант называет «раковым Илоном Маском». Для лечения Тейлору даже пришлось спать одному, потому что после радиотерапии он остается радиоактивным в течение двух недель.

Накануне 57-летний радиоведущий Крис Эванс заявил, что ему диагностировали рак кожи. По словам Эванса, рак удалось обнаружить на ранней стадии, и он должен эффективно поддаться лечению.

Ранее молодая певица бросила актера Билла Мюррея.