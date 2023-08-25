Директор Британского музея уходит в отставку после скандала с кражами экспонатов

Директор Британского музея Хартвиг Фишер объявил, что уходит в отставку после скандала о краже древних экспонатов и их продаже на eBay, пишет Independent, ссылаясь на заявление директора.

Он заявил, что ответственность за этот инцидент должна лежать на директоре.

«Я подал прошение об отставке председателю попечительского совета и уйду, как только совет утвердит временное соглашение о руководстве», — заявил Фишер.

Директор добавил, что в последние дни анализировал события, связанные с кражами. Он пришел к выводу, что его руководство не отреагировало должным образом на предупреждения о похищениях экспонатов, появившиеся еще в 2021 году.

По его словам, ситуация «крайне серьезная», но ее получится преодолеть.

Ранее в музее сообщили о пропаже небольших золотых ювелирных украшений, самоцветов из полудрагоценных камней и стекла, относящихся к периоду от XV века до XIX века. Впоследствии было проведено внутреннее расследование, в результате которого бывший куратор греческих коллекций Питер Хиггс был уволен после 30 лет работы в музее. Семья Хиггса отвергла обвинения в его причастности к пропаже предметов.

Британский музей подал иск против неуказанного сотрудника, а расследование ведет отдел полиции Лондона по экономическим и уголовным преступлениям. Сумма причиненного ущерба не разглашается, но по информации газеты The Times, она может составлять 80 миллионов фунтов ($102 миллиона).

The Daily Telegraph отмечает, что эксперты по коллекции античных времен предупреждали руководство музея о возможности кражи предметов из запасников еще три года назад. Эти артефакты использовались в научных целях и не выставлялись на публику в последнее время.

Позже украденные предметы из коллекции Британского музея были проданы на eBay, одной из крупнейших интернет-площадок, всего за 40 фунтов ($50)

Ранее британец с помощью металлоискателя нашел 500-летнее кольцо с загадочным посланием.