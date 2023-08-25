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Александра Гудкова требуют проверить на финансирование ВСУ

RT: комика Гудкова требуют признать иноагентом и проверить на спонсирование ВСУ

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Первый канал

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал признать иностранным агентом комика Александра Гудкова. Об этом сообщает RT.

Бородин направил обращение в Генпрокуратуру РФ с соответствующей просьбой.

Активист также призвал проверить юмориста на финансирование ВСУ. Бородин заявил, что Гудков обозначил позицию против СВО фразой «Мне стыдно, что я родился 24 февраля».

По словам главы проекта по борьбе с коррупцией, комик также выступал на мероприятии в Латвии, где собирали средства на помощь украинской армии.

В сентябре 2022 года журналистка Алена Жигалова заявила, что Александр Гудков покинул Россию и уехал в Турцию. По ее словам, причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела после скандальной пародии комика на клип SHAMAN «Я русский». Команда экспертов Гражданского комитета России увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов». Однако уже в ноябре шоумен вернулся обратно.

Ранее стало известно, какую пенсию получает Лайма Вайкуле в Латвии.

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