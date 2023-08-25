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Звезда «Душегубов» Синицына пошутила об отношениях с бывшим мужем Гагариной

Актриса Софья Синицына призналась, что бросила бывшего мужа Гагариной

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Yasinitsyna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Софья Синицына призналась в комментариях под постом Super.ru, что именно она бросила бывшего мужа певицы Полины Гагариной Дмитрия Исхакова.

«Ребят, это я его бросила. Пусть смотрят кино, все супер, как все мои бывшие», — написала Синицына.

23 августа Super.ru заметил Исхакова в компании новой возлюбленной. Ею оказалась Ольга Ярошевская, которая работает ведущей. У Ярошевской есть 11-летний сын, под ее постами также оставлены свежие лайки от Исхакова.

При этом еще в мае 2023 года ходили слухи о романе экс-супруга Гагариной с матерью ребенка Павла Табакова, актрисой Софьей Синицыной. Тогда Исхаков опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Синицыной, на которой та вплотную прижалась к нему. Она, в свою очередь, показала, как он положил свою руку на ее бедро.

В 2014-2021 годах Дмитрий Исхаков состоял в браке с певицей Полиной Гагариной. У бывших супругов есть дочь — 6-летняя Мия. Мужчина рассказывал, что его жизнь разделилась на «до и после» с появлением на свет малышки. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения.

Ранее Ксения Собчак высказалась о булимии Алены Шишковой.

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