Звезда «Кухни» рассказала о домогательствах со стороны известного продюсера

Актриса Ирина Темичева призналась в беседе с teleprogramma.pro, что сталкивалась с харассментом на работе.

По словам Темичевой, ее домогался один известный российский продюсер, чье имя не назвала. Мужчина обращался к актрисе с «неоднозначным предложением». Артистка отказала ему и с тех пор старается не появляться там, где присутствует этот человек. Звезда призналась, что ситуация была «ужасной» и «неприятной».

«Бывает сложно, когда размышляешь над подобным предложением или «ведешься» на него, а потом не получаешь желаемого. А когда сразу говоришь «нет», и тебя убирают из проекта и отовсюду, где есть этот человек, — просто чувствуешь обиду из-за самой ситуации», — поделилась артистка.

Темичева известна по роли Евы в сериале «Кухня». Она также играла в таких проектах, как «Сладкая жизнь», «Ухожу красиво», «Андреевский флаг», «Счастье меня найдет», «В активном поиске», «Краткий курс счастливой жизни», «Нелюбимый мой».

В интервью Темичева также рассказала, что мужчины в соцсетях оскорбляют ее из-за худобы.

Ранее звезда «Кухни» ответила, как относится к зависти других актрис.