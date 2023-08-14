Состояние госпитализированной Лады Дэнс требует «мимической тишины»

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил в беседе с kp.ru, что состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины».

По словам Пудовкина, Дэнс нельзя говорить и шевелиться. Именно поэтому в ближайшее время не будет никаких комментариев и видеообращений от звезды. На данный момент врачи заняты стабилизацией состояния артистки.

Пудовкин заявил, что певицу ждет длительный, сложный и болезненный реабилитационный период. Для звезды разработана специальная программа реабилитации. Позже, по словам продюсера, Дэнс будет ходить на различные тренажеры и делать комплекс упражнений, направленный на ее восстановление.

«Перед последней хирургической операцией, она сказала мне: «Это моя судьба, Лада, не надо бояться и грустить»… Это строчки из песни, которая была написана два года назад Кимом Брейтбургом и Сергеем Сашиным. Лада часто вспоминает эту песню, хочет ее записать, как только позволит состояние здоровья», — поделился Пудовкин.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

Ранее Ладе Дэнс провели повторную операцию.