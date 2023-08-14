Марина Кравец сыграет певицу в российской версии «Постучись в мою дверь»

Телеведущая и звезда Comedy Сlub Марина Кравец присоединилась к касту российской версии турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает «СтарХит».

Издание подчеркивает, что Кравец сыграет роль известной певицы, менеджером которой будет Лео Канделаки — сын Тины Канделаки.

Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Режиссер картины — Всеволод Аравин. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.

По словам создателей, в российской версии сохранят турецкую историю о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Авторы российского шоу также обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином вызывали вопросы у зрителей.

Накануне режиссер предстоящей адаптации раскрыл характеры главных героев.

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