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Цифровой релиз фильма «Вызов» состоится осенью

Фильм «Вызов» выйдет первого сентября в онлайн-кинотеатре START

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Фильм «Вызов» выйдет в онлайн-кинотеатре START 1 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте площадки.

После четырех месяцев проката в оффлайне картина будет доступна на цифровых экранах в 4К.

В начале августа «Вызов» собрал больше двух миллиардов рублей в отечественном прокате. Премьера картины состоялась 20 апреля — только за две недели после релиза снятая в космосе лента заработала 1 миллиард рублей.

При этом премьерные показы в Москве начались в День космонавтики — 12 апреля. «Вызов» оказался первым фильмом, который частично сняли в космосе.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на Международной космической станции (МКС) 12 дней — они снимали в космосе сцены операции, которую проводит космонавту героиня Пересильд, торакальный хирург.

9 июня Пересильд, Шипенко и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за ленту.

Режиссер признавался, что к съемкам «Вызова» на МКС он был максимально готов технически, но иногда приходилось импровизировать.

«Есть сцена, где Юля [Пересильд] находится прямо возле иллюминатора, а за ним — закат. И мы видим, как свет меняет оттенок постоянно, как радуга. И к этому тоже пришлось приспособиться», — вспоминал Шипенко.

Ранее сообщалось, что продюсеры фильма «Барби» обсуждают создание второй части.

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