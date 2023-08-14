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Звезда «Шазама!» Закари Ливай пожаловался на «мусорный контент» в Голливуде

Актер Закари Ливай назвал голливудские фильмы мусором и призвал не смотреть их

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Richard Shotwell/Invision/AP

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Шазам!» Закари Ливай назвал большую часть голливудских фильмов «мусором». Об этом пишет портал Deadline.

«Лично я считаю, что значительное количество контента, который исходит из Голливуда, является мусором, они недостаточно заботятся о том, чтобы на самом деле сделать его отличным для вас, ребята. Они этого не делают», — высказался Ливай.

Таким образом он поддержал забастовку актеров и сценаристов во время фан-встречи в Чикаго. Артист напомнил, что многие зрители после положительного впечатления от трейлера покупали билет в кино и испытывали разочарование после просмотра фильма. Ливай считает, что продюсерам все равно на эмоции зрителей, если они уже купили билет на сеанс.

«Они знают, что как только вы уже купили билет и заняли свое место, они получили ваши деньги. И единственный способ для нас изменить что-либо из этого — не потреблять этот мусор. Мы должны отказаться от этого мусора. Это поможет. Это очень поможет», — резюмировал артист.

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