Звезда «Шазама!» Закари Ливай пожаловался на «мусорный контент» в Голливуде

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Шазам!» Закари Ливай назвал большую часть голливудских фильмов «мусором». Об этом пишет портал Deadline.

«Лично я считаю, что значительное количество контента, который исходит из Голливуда, является мусором, они недостаточно заботятся о том, чтобы на самом деле сделать его отличным для вас, ребята. Они этого не делают», — высказался Ливай.

Таким образом он поддержал забастовку актеров и сценаристов во время фан-встречи в Чикаго. Артист напомнил, что многие зрители после положительного впечатления от трейлера покупали билет в кино и испытывали разочарование после просмотра фильма. Ливай считает, что продюсерам все равно на эмоции зрителей, если они уже купили билет на сеанс.

«Они знают, что как только вы уже купили билет и заняли свое место, они получили ваши деньги. И единственный способ для нас изменить что-либо из этого — не потреблять этот мусор. Мы должны отказаться от этого мусора. Это поможет. Это очень поможет», — резюмировал артист.

Ранее Леонид Агутин объяснил, почему не взял SHAMAN в свою команду на «Голосе».