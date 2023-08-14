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Похудевшая Анна Седокова обратилась к хейтерам

Певица Анна Седокова призналась, что похудела на интервальном голодании

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Olly Vento

Певица Анна Седокова обратилась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к хейтерам и показала результаты после интервального голодания.

«Привет, хейтеры. Смотрите, я похудела. А какие дела у вас? Какие новости? Какие перемены в жизни?» — подписала артистка.

Седокова также посоветовала своим поклонникам, чтобы они не позволяли никому принимать решения за себя.

«Вас могут обижать бесконечно, но только если вы позволите себе думать, что вы и есть толстая, глупая или некрасивая. Только тогда вы станете такой», — отменила певица.

В конце марта в беседе с «Газетой.Ru» Седокова призналась, что ограничила комментарии в Instagram — ей могут их оставлять только те, на кого подписана сама исполнительница. Звезда считает площадку «красивым журналом», где людям не интересна глубина пользователя аккаунта.

«Мне кажется, что сейчас слишком много людей в больших социальных сетях. Посторонним людям ты не важна и не нужна, они не знают тебя, какая ты, они не были все это время с тобой. Если сейчас у меня очень плотное и тесное общение в моем Telegram-канале, мы очень все дружны, там есть глубина, то Instagram — это больше такой лайфстайл, я редко стала писать там какие-то важные посты».

Ранее в США учредили праздник в честь певицы Бейонсе.

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