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Остин Батлер рассказал о совете Тома Хэнкса после съемок в фильме об Элвисе

Актер Том Хэнс помог Остину Батлеру избежать проблем с психикой, предложив роль

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Звезда «Однажды в... Голливуде» Остин Батлер признался, что коллега Том Хэнкс посоветовал ему поскорее погрузиться в другую роль после работы над биографической драмой об Элвисе. Об этом сообщает Deadline.

Батлер вспомнил слова Хэнкса, который считал, что артист чересчур сильно вошел в роль музыканта и для его же психологического здоровья было бы разумно переключиться на другую работу. При этом просто «спрыгнуть с поезда», забыв об Элвисе, нельзя — иначе психика может не выдержать, заявил актер Батлеру.

Звезда добавил, что Хэнкс предложил ему сыграть в проекте, который он же и продюсирует — речь идет о телесериале «Властелины воздуха», снятый Хэнксом вместе со Стивеном Спилбергом. Проект расскажет о работе 100-й бомбардировочной группы ВВС США во время Второй мировой войны, Батлер сыграл в нем майора Гейла Кливена.

В начале июля Том Хэнкс заявил, что съемки «Форреста Гампа» оказались для него изнурительным. По словам актера, знаменитая сцена на скамейке сильно измотала его из-за большого количества диалогов.

Ранее сообщалось, что в Ижевске появится улица Эльдара Рязанова.

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