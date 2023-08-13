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Боцмана и стюарда из реалити «Под палубой» уволили из-за домогательств спящей актрисы

Из реалити «Под палубой» уволили членов экипажа, домогавшихся пьяной актрисы

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Кадр из видео/Below Deck Down Under

Членов экипажа, которые снимались в последнем эпизоде реалити-шоу «Под палубой» («Below Deck Down Under»), уволили за сексуальные домогательства одной из участниц проекта. Об этом сообщает Deadline.

Вечером экипаж устроил вечеринку на палубе, после которой участница реалити Марго Сиссон легла спать. Позднее боцман Люк Джонс попытался забраться в постель к обнаженной Сиссон, однако потом вмешались продюсеры проекта и потребовали, чтобы мужчина вышел из комнаты. Это происходило под камерами в реальном времени.

Капитан яхты заставил Джонсона покинуть транспорт и переночевать в гостинице, а на следующее утро мужчину уволили. Сам боцман извинился за случившееся и признался, что разочаровался в своем поведении.

При этом одна из стюардов не согласилась с решением капитана. Она заявила, что Сиссон была бы только рада тому, чтобы Джонсон зашел к ней в комнату. По ее словам, мужчине нужно было вынести предупреждение, а не увольнять.

После этого капитан принял решение уволить и женщину — при том, что ей уже выносили предупреждение за то, что она приставала к одному из членов экипажа.

Ранее цирковой артист Николаев ответил на слухи о госпитализации.

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