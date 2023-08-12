Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певице Ладе Дэнс провели повторную операцию

Директор Лады Дэнс Пудовкин: артистке провели повторную операцию

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

Директор артистки Лады Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) Сергей Пудовкин сообщил ТАСС, что в ночь на 12 августа певице провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией.

«Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал Пудовкин.

Он добавил, что позже певица обязательно запишет видеообращение к поклонникам, и назвал артистку сильным и волевым человеком.

По словам директора Дэнс, врачи дают оптимистичные прогнозы, но сообщают, что артистку ждет сложный реабилитационный процесс. Пудовкин сказал, что пока она самостоятельно не может передвигаться.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

11 августа Дэнс вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что ей пока морально сложно быть активной в сети.

Ранее стало известно, что телепрограмму про Ладу Дэнс планируют выпустить в августе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях