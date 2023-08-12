Девушка саунд-продюсера Тимы Белорусских поделилась подробностями избиения

Возлюбленная музыканта Яна Супоненко Ангелина рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что нападавший бил артиста ногами по лицу.

По словам Ангелины, изначально неизвестный ударил Супоненко руками, а затем повалил на землю и начал избивать его ногами по лицу.

«Голова Яна просто билась об столб. Это происходило на протяжении минуты-двух», — заявила девушка.

Как отметила возлюбленная музыканта, через некоторое время кто-то оттащил нападавшего от Супоненко. После этого Ангелина позвонила друзьям артиста. К тому времени как приятели пришли, мужчина успел скрыться на машине. Девушка уточнила, что знает номер автомобиля, на котором уехал злоумышленник.

12 августа стало известно, что саунд-продюсера Тимы Белорусских Яна Супоненко избили в Москве. Нападение произошло ночью у стрип-клуба Hunters в районе Хамовники. Артист ездил с возлюбленной на самокатах по городу, когда им дорогу перегородил неизвестный мужчина.

Злоумышленник ударил Супоненко в висок, после чего артист упал. Исполнитель признался, что не успел среагировать на агрессию. Артист написал заявление в полицию.

Ранее актриса Анастасия Макеева пожаловалась на угрозы.