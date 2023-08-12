Пенкин объяснил, почему не ходит на светские мероприятия

Певец Сергей Пенкин заявил в беседе с mk.ru, что не ходит на светские мероприятия.

Пенкин заявил, что ему не интересен «бал лицемеров». Артисту «противно» и не хочется видеть «все эти понты». Певец отметил, что не любит лесть.

«Лучше не видеть ничего этого, чем льстить. Если я говорю какие-то слова, то только правду. Льстить — обманывать самого себя. Есть такая пословица: «Ты себя можешь обмануть, других людей можешь. А Бога никогда не обманешь», — заключил музыкант.

Пенкин также отметил, что почти не смотрит телевизор. По его мнению, сейчас на экранах много негатива и нецензурной лексики. Артисту неприятное такое слушать.

«По одному каналу постоянно идут комедии глупые, вообще бездарные. На мой взгляд, в последнее время у нас потерялось равновесие. Мы не понимаем, что такое хорошо, а что такое плохо. Как говорится у Маяковского. Мне хочется позитива», — объяснил певец.

В июле Пенкин заявил, что не считает песни групп «Мираж» и «Ласковый май» музыкой. Исполнитель раскритиковал композиции коллективов.

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