Цирковой артист Николаев ответил на слухи о госпитализации

85-летний артист, легенда советского цирка Андрей Николаев ответил на слухи о своей госпитализации. С ним связалось агентство ТАСС.

Артист опроверг сообщения о том, что его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. При этом Николаев заявил, что «не в состоянии разговаривать».

О том, что народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады Андрей Николаев госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи, сообщил 12 августа Telegram-канал Mash.

Андрей Николаев — народный артист России, один из наставников певицы Аллы Пугачевой и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока». В юности участвовал в интермедиях клоуна Карандаша, в аттракционе иллюзиониста Эмиля Кио. С 1976 года Николаев преподает в ГИТИСе (ныне РАТИ) на кафедре режиссеров эстрады (с 1988 — профессор).

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